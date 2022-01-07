BM'den Etiyopya'ya yardımlar durabilir uyarısı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), bir yılı aşkın iç savaşın sürdüğü Etiyopya'nın Tigray bölgesinde, insani malzemeler, yakıt ve nakdi yardımlar gelmezse BM kuruluşları ve insani yardım örgütlerinin operasyonlarını durdurmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, 15 Aralık'tan bu yana Tigray'a gıda ve diğer yardım malzemelerinin bulunduğu hiçbir kamyonun girmediğini, bölgede insani durumun kötüleşmeye devam ettiğini belirtti.

Bölgedeki 6 milyon kişiden 5,2 milyonunun ihtiyaçlarının karşılanması için Tigray'a her gün 100 kamyonluk malzeme girmesi gerektiğini vurgulayan Dujarric, 12 Temmuz'dan bu yana ihtiyacın sadece yüzde 12'sine denk gelen 1338 kamyon malzemenin bölgeye giriş yaptığını kaydetti.

Stephane Dujarric, 3 Ocak itibarıyla, bölgede faaliyet gösteren BM ortağı yardım kuruluşlarının sadece 10 bin litre yakıtı kaldığını, Mekele kentinde bulunan gıda yardımlarının ulaştırılması için ise 60 bin litre yakıta ihtiyaç duyduklarını aktardı.

"Nakit olmadan, BM yerel tedarikleri satın alamaz ve yerel personeline ödeme yapamaz. Yakıt olmadan gıda dağıtımı yapacak kamyonları hareket ettiremez, ihtiyaç tespiti yapmamız gereken yerlere ulaşamaz." diyen Dujarric, akaryakıt kıtlığının hareket kabiliyetini kısıtlaması nedeniyle belki de haberdar olduklarından daha fazla ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, iç savaşta tüm tarafları Tigray, Amhara ve Afar'a engelsiz ve uzun süreli erişime izin vermeye çağırdığının altını çizdi.

Ülkenin kuzeyinde Kasım 2020'de başlayan 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 6 milyona yakın kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.