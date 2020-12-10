BM'den Fas ve İsrail'in ilişkileri normalleştirmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

BM'den Fas ve İsrail'in ilişkileri normalleştirmesine ilişkin açıklama Açıklaması

10.12.2020 23:13
BM'den Fas ve İsrail'in ilişkileri normalleştirmesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Fas ve İsrail'in ilişkileri normalleştirme kararına ilişkin, "Ne kadar çok ülke ikili ilişkiler kurarsa, bu uluslararası toplum ve çok taraflılık için o kadar iyi olur.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Fas ve İsrail'in ilişkileri normalleştirme kararına ilişkin, "Ne kadar çok ülke ikili ilişkiler kurarsa, bu uluslararası toplum ve çok taraflılık için o kadar iyi olur. Bu durumun Ortadoğu'da İsrailliler ve Filistinliler arasında olumlu gelişmelere yol açmasını temenni ediyoruz." dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, Fas ve İsrail'in ilişkileri normalleştirme kararı ve Trump yönetiminin Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanımasına ilişkin soruları yanıtladı.

Fas ve İsrail'in diplomatik ilişkilere başlama kararına değinen Dujarric, "Ne kadar çok ülke ikili ilişkiler kurarsa, bu uluslararası toplum ve çok taraflılık için o kadar iyi olur. Bu durumun Ortadoğu'da İsrailliler ve Filistinliler arasında olumlu gelişmelere yol açmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dujarric, Batı Sahra konusunda ise BM'nin pozisyonunun değişmediği ve sorunun BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözülmesini desteklediklerini söyledi.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu.

Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Birleşmiş Milletler, toplum, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Fas ve İsrail'in ilişkileri normalleştirmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu üyesinden Biontech-Pfizer'ın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Yüzde 95 koruyor ve güvenli Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi TEM'de üzerinden araç geçen kişi feci şekilde can verdi 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor Rasulayn'daki terör saldırısında şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var
Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı         
23:17
Temsilcimiz Sivasspor, tur için Maccabi Tel Aviv karşısında! Canlı anlatım Temsilcimiz Sivasspor, tur için Maccabi Tel Aviv karşısında! Canlı anlatım         
22:44
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü         
22:28
İstanbul'da fidye operasyonunda 2'si polis 8 şüpheli gözaltına alındı İstanbul'da fidye operasyonunda 2'si polis 8 şüpheli gözaltına alındı         
22:21
İlk Pfizer aşısını yaptıran 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum İlk Pfizer aşısını yaptıran 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum         
22:04
Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi         
21:42
Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir         
21:16
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
19:42
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 23:23:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BM'den Fas ve İsrail'in ilişkileri normalleştirmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei