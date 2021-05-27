BM'den Filistinlilere yardım ve Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası topluma destek çağrısı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Filistinlilere yardım ve Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası topluma "tam ve güçlü" destek verme çağrısında bulundu.

Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının insani boyutunun yıkıcı sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

Gazze'de her savaşın sonunda en büyük bedeli sivillerin ödediğini, sonrasında yaşanan kayıp ve travmaların ise savaşın da ötesine geçtiğini söyleyen Wennesland, yaşananların tekrarlanmaması için sürdürülebilir bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumun tarafları uçurumun eşiğinden döndürmede önemli bir rolü olduğunu belirten Wennesland, Filistinlilerin desteklenmesi ve Gazze'nin yeniden inşası için "tam ve güçlü" bir desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

BM ayrıca, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinlilerin gıda ve ilaç gibi acil insani ihtiyaçlarının karşılanması 3 ay boyunca 95 milyon dolar fon çağrısı yapmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.