Son Dakika Haberleri: BM'den Gabon'daki Darbe Girişimine Kınama

BM'den Gabon'daki Darbe Girişimine Kınama

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gabon'da yaşanan askeri darbe girişimini kınadı.

BM'den Gabon'daki Darbe Girişimine Kınama, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gabon'da yaşanan askeri darbe girişimini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "Genel Sekreter, gücün özellikle de zorla, anayasaya aykırı bir şekilde değişmesine her zaman karşı çıktı ve bu sabah Gabon'da meydana gelen darbe girişimini kınadı." dedi.

Afrika ülkesi Gabon'da bu sabah ulusal radyoyu ele geçiren bir grup asker, darbe girişiminde bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:06 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Gabon, Güncel
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