BM'den Gabon'daki Darbe Girişimine Kınama
1 saat önce
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gabon'da yaşanan askeri darbe girişimini kınadı.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri Antonio Guterres
, Gabon
'da yaşanan askeri darbe girişimini kınadı. BM
Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric
, günlük basın brifinginde, "Genel Sekreter, gücün özellikle de zorla, anayasaya aykırı bir şekilde değişmesine her zaman karşı çıktı ve bu sabah Gabon'da meydana gelen darbe girişimini kınadı." dedi. Afrika
ülkesi Gabon'da bu sabah ulusal radyoyu ele geçiren bir grup asker, darbe girişiminde bulunmuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanının Yurt Dışına Çıkmasını Fırsat Bilen Askerler Darbe Girişiminde Bulundu
Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye Mesajı: Bitirmeye Kararlıyız
Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü
Markette Eşekli Protestoya 4 Bin 545 Lira Para Cezası