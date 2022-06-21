BM'den Gazze ablukasının tamamen kaldırılması çağrısı - Son Dakika
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BM'den Gazze ablukasının tamamen kaldırılması çağrısı

21.06.2022 21:42
BM'den Gazze ablukasının tamamen kaldırılması çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Güvenlik Konseyinin 2009 tarihli 1860 sayılı Kararı uyarınca, Gazze'ye yönelik İsrail ablukasının tamamen kaldırılması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Güvenlik Konseyinin 2009 tarihli 1860 sayılı Kararı uyarınca, Gazze'ye yönelik İsrail ablukasının tamamen kaldırılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Bugün, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın başlamasının 15. yılı. Ablukadan kaynaklı yoksulluk, yüksek işsizlik oranları ve diğer faktörler nedeniyle Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i insani yardıma bağımlı." dedi.

Sözcü, "Yalnızca sürdürülebilir siyasi çözümler Gazze halkının üzerindeki baskıyı hafifletebilir. Tüm Filistinli siyasi grupların uzlaşmaya varmasına ve Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'nın meşru ve demokratik bir Filistin'e tabi tutulmasına yönelik çabalar da devam etmelidir." diye konuştu.

Dujarric, 2 milyonu aşan nüfusunun yarısından fazlasının yoksulluk içinde yaşadığı Gazze ile ilgili, "Bu yıl 1,6 milyon kişiye gıda, su, temizlik ve sağlık hizmetleri sağlamak için 510 milyon dolara ihtiyaç var ve biz bunun sadece yüzde 25'ine sahibiz." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter sözcüsü ayrıca, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) Gazze'deki acil gıda programını finanse etmek ve yıl sonuna kadar 1,1 milyon Filistinli mültecinin gıda ihtiyacını karşılamak için eylül sonuna kadar 72 milyon dolara daha ihtiyacı olduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi, 9 Ocak 2009'da 1860 sayılı Kararı kabul etmiş ve İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler arasında acil bir ateşkes ve gıda maddelerinin Gazze'ye kalıcı ve düzenli geçişinin düzenlenmesini şart koşmuştu.

İsrail, 2007 yılından bu yana 2 milyonun üzerinde kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne sıkı abluka uyguluyor, bu da Gazzelilerin yaşam koşullarını zorlaştırıyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yoksulluk, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Gazze ablukasının tamamen kaldırılması çağrısı - Son Dakika

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