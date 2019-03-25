Son Dakika Haberleri: BM'den Gazze-İsrail Gerginliğini Azaltma Çabaları

BM'den Gazze-İsrail Gerginliğini Azaltma Çabaları

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, BM'nin tüm taraflarla Gazze Şeridi'ndeki gerginliği azaltmak için çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

BM'den Gazze-İsrail Gerginliğini Azaltma Çabaları, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, BM'nin tüm taraflarla Gazze Şeridi'ndeki gerginliği azaltmak için çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Mladenov, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'den İsrail'in kuzeyine roket fırlatılması kabul edilemez. Bu, ciddi bir durum." ifadelerine yer verdi.

BM'nin Mısır ve tüm taraflarla Gazze Şeridi'ndeki gerginliği azaltmak için çabalarını sürdürdüğünü kaydeden Mladenov, durumun hala "çok gergin" olduğuna işaret etti.

Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı.


Bunun üzerine İsrail yönetimi, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatmıştı.

Resmi ziyaret kapsamında Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin ardından ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönme kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:36 Kaynak: AA

Orta Doğu, İsrail, Birleşmiş Milletler, Gazze, Güncel
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