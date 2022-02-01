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BM'den Gine Bissau'daki "darbe girişimi" üzerine "demokratik kurumlara saygı" çağrısı - Son Dakika

BM'den Gine Bissau'daki "darbe girişimi" üzerine "demokratik kurumlara saygı" çağrısı

01.02.2022 20:08
BM'den Gine Bissau'daki "darbe girişimi" üzerine "demokratik kurumlara saygı" çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gine Bissau'daki yoğun çatışmaları endişeyle takip ettiğini belirterek ülkenin demokratik kurumlarına saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gine Bissau'daki yoğun çatışmaları endişeyle takip ettiğini belirterek ülkenin demokratik kurumlarına saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, Gine Bissau'da "darbe girişimi" ve yoğun çatışmalar yaşandığı haberlerinin ardından açıklama yayımladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Gine Bissau'daki gelişmeleri derin endişeyle takip ettiğini belirterek çatışmalara derhal son verilmesi ve ülkenin demokratik kurumlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Kabine Toplantısı yaptığı sırada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine Bissau'da yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek olayı "darbe girişimi" olarak değerlendirmişti.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Darbe Girişimi, Gine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Gine Bissau'daki 'darbe girişimi' üzerine 'demokratik kurumlara saygı' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM'den Gine Bissau'daki "darbe girişimi" üzerine "demokratik kurumlara saygı" çağrısı - Son Dakika
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