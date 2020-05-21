BM'den Güney Sudan'a 400 bin dolarlık sağlık malzemesi desteği - Son Dakika

BM'den Güney Sudan'a 400 bin dolarlık sağlık malzemesi desteği

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Güney Sudan'a 400 bin dolar değerinde sağlık malzemesi bağışladı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Güney Sudan'a 400 bin dolar değerinde sağlık malzemesi bağışladı. UNFPA'dan yapılan açıklamada, Güney Sudan'ın üreme sağlığı hizmetlerinin gelişimine destek olmak amacıyla anne sağlığı ilaçları, ameliyat malzemeleri, cinsel saldırı kiti ve doğum kontrol malzemelerinden oluşan yardım setinin yetkililere teslim edildiği belirtildi. UNFPA ülke temsilcisi Mary Otieno, 10 eyaletten 8'indeki 185 sağlık merkezine binlerce sağlık kiti ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. BM verilerine göre, 2013'teki iç savaştan bu yana yüzlerce kadın ve kız cinsel saldırı kurbanı oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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