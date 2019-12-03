Son Dakika Haberleri: BM'den Hafter destekçilerinin Libya'daki saldırılarına kınama
Son Dakika Güncel BM'den Hafter destekçilerinin Libya'daki saldırılarına kınama - Son Dakika

BM'den Hafter destekçilerinin Libya'daki saldırılarına kınama

6 saat önce

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının başkent Trablus ve Murzuk'ta düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

BM'den Hafter destekçilerinin Libya'daki saldırılarına kınama, System.String[]

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının başkent Trablus ve Murzuk'ta düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

OCHA Libya Direktörü Yakub el-Hulu, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'un güneybatısındaki Es-Suvani bölgesi ile ülkenin güneyindeki Murzuk kentine bağlı Ummul Ernab bölgesinde meydana gelen ve çoğu çocuk 16 kişinin yaşamını yetirmesine neden olan saldırıları kınadı.

Bu tür saldırıların bedelini çoğunluğunu çocukların oluşturduğu sivillerin ödediğini belirten Hulu, "Uluslararası insani hukukun açık şekilde çiğnenmesi anlamına gelen bu tür korkunç saldırılar nedeniyle dehşet duyduğunu" ifade etti.

Yakub el-Hulu, Libya'da çatışan taraflara uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının cuma günü Murzuk kentine, pazar günü de başkent Trablus'a düzenlediği hava saldırılarında 14 çocuk ve 2 kadın yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler, Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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