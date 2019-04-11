BM'den Hol Kampı Açıklaması

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, terör örgütü YPG/PKK'nın, Haseke'de işgal ettiği Hol Kampı'ndaki sivillerin durumuna ilişkin endişelerinin devam ettiğini belirtti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, terör örgütü YPG/PKK'nın, Haseke'de işgal ettiği Hol Kampı'ndaki sivillerin durumuna ilişkin endişelerinin devam ettiğini belirtti.



Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.



Toplantının ardından kasım ayında görevden ayrılan Jan Egeland'ın yerine getirilen Rochdi, ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı.



Rochdi, İdlib'deki saldırıların son haftalarda yoğunlaşmasından derin endişe duyduklarını vurguladı.



Rejimin saldırıları sonucu İdlib'de sivil kayıplar olduğuna dair raporlar aldıklarını söyleyen Rochdi, bazı sivillerin de yerinden edildiğini ifade etti.



"Şubat ayından bu yana 106 bin sivilin yerinden edildiğine inanıyoruz." diyen Rochdi, saldırılar neticesinde en az 190 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi. Rochdi, aynı dönemde İdlib'de okul ve hastanelerin de aralarında bulunduğu 7 sivil altyapı tesisinin de vurulduğunu açıkladı.



Rochdi, İdlib'de yaşayan sivillerden 2,1 milyonunun insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, 1,4 milyon sivilin de halihazırda en az bir kez yerinden edildiğine işaret etti.



İdlib'de çatışan taraflara ateşkes çağrısı yapan Rochdi, tarafların uluslararası hukuka uyması gerektiğinin altını çizdi.



Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) 2 Nisan'da yayımladığı rapora göre, Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın mart ayındaki saldırılarında toplam 135 sivil hayatını kaybetti.



Suriye Müdahale Koordinatörleri isimli yerli sivil toplum kuruluşuna göre, saldırıların yoğunlaştığı 9 Şubat-6 Nisan döneminde, saldırılar nedeniyle 25 bin 776 aileden toplam 160 bin 583 sivil de çevre yerleşimlere, Türkiye sınırı hattındaki alanlara göç etmek zorunda kaldı.



Hol Kampı'nda durum



Terör örgütü YPG/PKK'nın, Haseke'de işgal ettiği Hol Kampı'ndaki duruma da değinen Rochdi, "El Hol kampında ülke içinde yerinden edilmiş on binlerce sivilin refahından endişe duymaya devam ediyoruz." diye konuştu.



Rochdi, 41 bin kişi için inşa edilen kampta halen 73 bin civarında sivilin barındığını belirterek bunların yüzde 92'isini kadın ve çocukların oluşturduğunu, bu çocukların 355'inin de ebeveynlerinden koparıldığını vurguladı.



Öte yandan, terör örgütü YPG/PKK'nın Hol Kampı'nda sivilleri insanlık dışı şartlarda barındırması ve kötü muamele yapmasıyla ilgili bir soru üzerine Rochdi, bu tür bilgilerden kendisinin haberdar olmadığını iddia etti.



YPG/PKK, Hol beldesindeki kampı, Nisan 2017'de kurdu. YPG/PKK, Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ ile çatışmalarından kaçan sivilleri bu kampa yönlendirdi. Teslim olan DEAŞ'lıların ailelerini bu kampa götüren YPG/PKK, kampa girişte aşağılayıcı prosedürler uyguluyor. Hijyen şartları insani standartların altındaki lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, tarihi geçmiş ya da geçmek üzere olan yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hastalara bakılmaması kamptakilerin başlıca sorunları arasında yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi

Teslim Olan PKK'lı Terörist, Örgütün İç Yüzünü Anlattı: Küçük Çocuklara Cinsel İstismarda Bulunuyorlar

Son Dakika! YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama