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Son Dakika Güncel BM'den Hollanda'ya 'burka' eleştirisi

BM'den Hollanda'ya "burka" eleştirisi

5 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Raportörü Tendayi Achiume, Hollanda'da 1 Ağustos'ta uygulanmaya başlayan "burka" yasağını eleştirdi.

BM'den Hollanda'ya

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Raportörü Tendayi Achiume, Hollanda'da 1 Ağustos'ta uygulanmaya başlayan "burka" yasağını eleştirdi.

Achiume, ırkçılık konusunda hazırladığı ön raporuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Hollanda'daki burka giyen az sayıda kadının yasak yürürlüğe girdiğinden itibaren daha çok tacize maruz kaldığını açıkladı.

Raportör Achiume, bu sebeple Hollanda'nın burka yasağının yarardan çok zarar getirdiğini belirtti.

Yasanın tartışılması sırasında kullanılan politik söylemin Müslüman kadınları daha çok hedef haline getirdiğine işaret eden Achiume, cinsiyet eşitliği konusunda kendisiyle gurur duyan bir ülke olan Hollanda'da bu tarz bir yasanın yerinin olmadığını vurguladı.

Achiume, yasağın ülkede daha da pekişen İslamofobi'yi yansıttığını dile getirdi.

Ülkede, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren "burka yasağı" kapsamında, kişilerin eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde yüzlerini tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla kapatması yasaklanmıştı.

Hollanda Danıştayı yasayı tavsiye etmiyor

"Din özgürlüğünü kısıtladığı" gerekçesiyle Hollanda Danıştayınca tavsiye edilmeyen yasa, 2016'da Temsilciler Meclisi tarafından çoğunlukla kabul edilmişti.

Hollanda Senatosu da geçen sene, uzun süredir üzerinde tartışılan tasarıyı onaylamıştı.

Geçen yıl Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht belediye başkanları yasayı uygulamayı düşünmediklerini açıklamışlardı.

Birleşmiş Milletler, Hollanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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