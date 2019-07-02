Son Dakika Haberleri: BM'den "Husilerin engellemesi yardımları durdurabilir" uyarısı
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BM'den "Husilerin engellemesi yardımları durdurabilir" uyarısı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, Yemen'de Husilerin olduğu bölgelerdeki bazı yardım programlarının karşılaşılan engellemeler sebebiyle durabileceği uyarısında bulundu.

BM'den
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, Yemen'de Husilerin olduğu bölgelerdeki bazı yardım programlarının karşılaşılan engellemeler sebebiyle durabileceği uyarısında bulundu.
Yemen resmi haber ajansına göre, Grande, Yemen'in geçici başkenti Aden'de Başbakan Muin Abdulmelik tarafından kabul edildi.
Husilerin elinde bulunan bölgelerde BM'nin insani yardım faaliyetlerinde karşılaştığı zorlukların masaya yatırıldığı görüşmede Grande, devam eden bu zorluklar ve engellemelerin bazı yardım programlarının durmasına neden olabileceğini belirtti.
Grande, "BM zor durumun ve sıkıntıların üstesinden gelmek için insani yardım konusunda Yemen'e her türlü daimi desteği sağlamaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Başbakan Abdulmelik ise, BM'nin Yemen'deki insani yardım faaliyetlerinin engellenmesi konusundaki gerçekleri görmesinin ve Husileri insani yardımları engelleyen taraf olarak adlandırmasının zorunluğuna dikkati çekti.
Husilerin engellemeleri sebebiyle ilaç ve gıda içeren programların durmasından duyduğu endişeyi dile getiren Abdulmelik, hükümetinin bütün vatandaşlara yardım ulaştırılmasını istediğini ifade etti.
Yardımların ulaştırılmasında zorluklar yaşanıyor
Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden geçen ay yapılan açıklamada, "Ülkede ihtiyaç sahibi 5,1 milyon Yemenli, insani yardımların ulaştırılmasında güçlük çekilen bölgelerde yaşıyor." ifadesi kullanılmıştı.
Raporda, ulaşımda zorlanılan ihtiyaç sahibi Yemenlilerin 75 bölgeye yayılmış şekilde olduğu belirtilmişti.

Yemen'de 2015'ten bu yana yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'ine karşılık gelen 24 milyon kişi yardıma muhtaç hale geldi ve milyonlarca insan açlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:50 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel
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