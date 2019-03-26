Son Dakika Haberleri: BM'den İdai Siklonu Mağdurlarına Yardım

BM'den İdai Siklonu Mağdurlarına Yardım

54 dakika önce

Birleşmiş Milletler, 700'den fazla insanın hayatını kaybettiği İdai siklonundan etkilenen 30 bin insan için hava yardım paketini yola çıkardı.

BM'den İdai Siklonu Mağdurlarına Yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler, 700'den fazla insanın hayatını kaybettiği İdai siklonundan etkilenen 30 bin insan için hava yardım paketini yola çıkardı.

İdai siklonunun vurduğu Mozambik, Zimbabve ve Malavi'deki insani kriz devam ediyor. Birleşmiş Milletler, 700'den fazla insanın hayatını kaybettiği İdai siklonunda ölü sayısının artmaması için devreye girdi. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHRC), Mozambik'e ilk yardım malzemeleri ve temel yardım ekipmanı gönderildiğini açıkladı. UNHRC tarafından yapılan açıklamada, yardım paketiyle beraber, yardıma muhtaç 30 bin kişi için gezer acil durum sığınağı gönderildiğini de duyuruldu. UNHRC, yardımların Zimbabve, Mozambik ve Malavi'deki, mülteciler dahil afetzedelere dağıtılacağını açıkladı.

UNHRC, temel yardım ekipmanlarının; aile çadırları, çadır muşambaları, uyku tulumları, pişirme setleri, mutfak eşyaları, şekerlemeler, sineklik ve güneş panelli lambalar gibi çeşitli malzemeler olduğu bilgisini paylaştı.

En çok etkilenen Mozambik'te milli acil durum ilan edilmiş ve siklondan dolayı ülkede 242 kişinin hayatını kaybettiği ve ölü sayısını bini geçebileceği raporlanmıştı. - DUBAİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

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