BM'den iddia: Husiler insani yardımları engelleyerek şantaj yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM'den iddia: Husiler insani yardımları engelleyerek şantaj yapıyor - Son Dakika Dünya

BM'den iddia: Husiler insani yardımları engelleyerek şantaj yapıyor

6 saat önce

Yemen'de savaşan taraflardan Husilerin, BM'nin insani yardım programlarını engelleyerek uluslararası bağışçılara şantaj yaptığı öne sürüldü. Yaklaşık 6 yıldır çatışmaların sürdüğü ülkede, dünyada eşi benzeri görülmemiş insani kriz yaşanıyor.

BM'den iddia: Husiler insani yardımları engelleyerek şantaj yapıyor, System.String[]

Dünyada eşi görülmemiş insani krizin yaşandığı Yemen'de, İran destekli Husilerin, Birleşmiş Milletler'in yardım programlarının yarısını engellediği öne sürüldü. İddialara göre Şii grup, bu taktikle yardımlar üzerindeki kontrolünü ve BM'ye karşı nüfuzunu güçlendirmeyi hedefliyor.


AP'nin yardım kuruluşlarında çalışan yetkililere ve belgelere dayandırdığı haberde ayrıca, Husilerin milyar dolarlar değerindeki dış desteği de bloke ettiği ortaya atıldı.

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Birleşmiş Milletler, Yemen, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:35 
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