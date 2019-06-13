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BM'den İdlib açıklaması

4 saat önce

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "BM, (Suriye'de) çatışan tüm tarafları, Türkiye ve Rusya arasında geçen eylül varılan ateşkes anlaşmasına tamamıyla uymaya davet ediyor.

BM'den İdlib açıklaması, System.String[]
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "BM, ( Suriye'de) çatışan tüm tarafları, Türkiye ve Rusya arasında geçen eylül varılan ateşkes anlaşmasına tamamıyla uymaya davet ediyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:43 
Türkiye, Suriye, Sekreter, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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