BM'den İdlib açıklaması
7 dakika önce
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'deki saldırılara ilişkin, "Sivillere, aralarında sağlık merkezlerinin de bulunduğu sivil yapılara ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar kabul edilemez" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:43
BM Suriye
Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib
'deki saldırılara ilişkin, "Sivillere, aralarında sağlık merkezlerinin de bulunduğu sivil yapılara ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar kabul edilemez" dedi.
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