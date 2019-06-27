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BM'den İdlib açıklaması

7 dakika önce

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'deki saldırılara ilişkin, "Sivillere, aralarında sağlık merkezlerinin de bulunduğu sivil yapılara ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar kabul edilemez" dedi.

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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'deki saldırılara ilişkin, "Sivillere, aralarında sağlık merkezlerinin de bulunduğu sivil yapılara ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar kabul edilemez" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:43 
Suriye, İdlib, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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