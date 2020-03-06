BM'den İdlib ateşkesi sonrası açıklama: "Ateşkese uymalarını bekliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika BM'den İdlib ateşkesi sonrası açıklama: 'Ateşkese uymalarını bekliyoruz' - Son Dakika

BM'den İdlib ateşkesi sonrası açıklama: "Ateşkese uymalarını bekliyoruz"

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya ile Türkiye'nin İdlib'de varılan ateşkes anlaşmasına uymalarını beklediğini açıkladı.

BM'den İdlib ateşkesi sonrası açıklama:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya ile Türkiye'nin İdlib'de varılan ateşkes anlaşmasına uymalarını beklediğini açıkladı.


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Moskova- Ankara'nın Suriye'nin İdlib bölgesindeki gerginliği giderme yolunda vardıkları anlaşmanın kalıcı bir ateşkesle sonuçlanmasını umduğunu söyledi. Suriye'nin kuzeybatısındaki sivillerin korunmasını umut ettiğini vurgulayan Dujarric, "Genel Sekreter bu anlaşma sayesinde, acı çeken sivillerin korunmasının sağlamasını ve aradaki düşmanlıkların derhal ve kalıcı olarak bitmesini umuyor" ifadelerini kullandı.


Moskova'da süren görüşmeler sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de ateşkes konusunda anlaştı. - WASHINGTON

Birleşmiş Milletler, Sekreter, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan'dan Rusya dönüşü ilk açıklama: Burada amacımız ateşkesi sağlamaktı, bunu sağladık
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkesin önemli kazanımları var" deyip madde madde sıraladı Ateşkes sonrası İdlib'den ilk görüntü! Türk ve Rus askeri araçları birlikte hareket etti Son dakika: Aralarında Özkoç'un da bulunduğu 28 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu

Son Dakika Haberleri
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim
15:43 Türkiye'de koronavirüs neden görülmüyor? İşte yanıtı
15:17 Didem Soydan ile ayrılan Lider Şahin, Burcu Binici ile görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 16:31:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BM'den İdlib ateşkesi sonrası açıklama: "Ateşkese uymalarını bekliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]