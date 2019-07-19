Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'de "savaş suçu" uyarısı
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BM'den İdlib'de "savaş suçu" uyarısı

39 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivillere ve sağlık kuruluşları da dahil sivil altyapı tesislerine yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini belirterek, bu saldırıların savaş suçu...

BM'den İdlib'de
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivillere ve sağlık kuruluşları da dahil sivil altyapı tesislerine yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini belirterek, bu saldırıların savaş suçu teşkil edebileceği uyarısı yaptı.
Rochdi, yaptığı yazılı açıklamada, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısında dün, BM üyesi ülkelere "Suriye'deki acil insani önceliklere destek verilmesi" için çağrıda bulunduğunu belirtti.
Ülkede, 11,7 milyon sivilin insani yardıma ihtiyaç duyduğuna işaret eden Rochdi, bunların 5 milyonunun durumunun kritik olduğunu vurguladı.
Rochdi, bölgede sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıların devam ettiğine dikkati çekerek, BM tarafından çatışan taraflara koordinatların verilmesine rağmen bölgedeki en büyük hastanelerden Maarat El Numan'a yapılan saldırının BM Genel Sekreteri tarafından kınandığını anımsattı.
Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivillere, insani yardım çalışanlarına ve sağlık kuruluşları da dahil sivil altyapı tesislerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Rochdi, bu tür saldırıların savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.
Najat Rochdi, Deyrizor'un doğusundaki Tikhi köyüne yapılan hava saldırısında da sivillerin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını kaydetti. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini ise belirtmedi.
AA, salı günü, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve YPG/ PKK'lı ortaklarının Tikhi köyünde 13 sivilin ölümüne sebep olduğunu duyurmuştu.
"El Hol kampındaki insani durum sürdürülemez"
YPG/PKK terör örgütünün işgalindeki El Hol kampında büyük çoğunluğu Suriyeli ve Iraklı çocuk ve kadınlardan olmak üzere yaklaşık 70 bin sivilin bulunduğunu belirten Rochdi, kamptaki insani durumu "sürdürülemez" olarak niteledi.
Rochdi, El Hol kampında uluslararası insancıl hukuk ve normlara uyulması ve çocukların korunması çağrısı yaptı.
Rukban kampından 16 bin 600 sivilin ayrıldığı bilgisini paylaşan Rochdi, kampta kalan tahmini 27 bin sivilin de en temel insani yardımlara ve korumaya ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.
Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:04 Kaynak: AA
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