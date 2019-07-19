Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'de 'savaş suçu' uyarısı
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BM'den İdlib'de 'savaş suçu' uyarısı

2 saat önce

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi'nin özel danışmanı Najat Rochdi, İdlib'de sivillere yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

BM'den İdlib'de 'savaş suçu' uyarısı, System.String[]
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi'nin özel danışmanı Najat Rochdi, İdlib'de sivillere yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:32 
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