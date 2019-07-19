BM'den İdlib'de 'savaş suçu' uyarısı
2 saat önce
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi'nin özel danışmanı Najat Rochdi, İdlib'de sivillere yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Suriye
Özel Temsilcisi'nin özel danışmanı Najat Rochdi, İdlib
'de sivillere yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:32
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