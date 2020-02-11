BM'den İdlib'de yerinden edilenler için "acil koruma ve barınak" çağrısı - Son Dakika
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BM'den İdlib'de yerinden edilenler için "acil koruma ve barınak" çağrısı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İdlib'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu yerinden edilen sivillerin acil barınak ve korumaya ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

BM'den İdlib'de yerinden edilenler için

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İdlib'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu yerinden edilen sivillerin acil barınak ve korumaya ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

BMMYK Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de sivillerin güvenliği ve refahı konusunda derin endişe duyduklarını kaydetti.

Bölgede insani krizin gittikçe vahim bir hal aldığına işaret eden Mahecic, "devasa" sayıda sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı uyarısında bulundu.

Mahecic, aralık ayı başından bu yana İdlib ve Halep'teki çatışma bölgelerinden 700 bin sivilin yerinden edildiğini belirterek, bu sivillerin dondurucu soğuk ve zorlu kış şartlarında acil barınak ve korumaya ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Sivillerin Suriye iç savaşında zaten pek çok kez yerinden edildiğine işaret eden Mahecic, BMMYK'nın insani yardım faaliyetlerinin bir parçası olarak İdlib'deki sivillere ulaşmak için ilave adımlar attığı bilgisini paylaştı.

Mahecic, İdlib'de pek çok okul ve caminin yerinden edilmiş ailelerle dolup taştığını hatta inşaatı devam eden binalarda dahi yer bulmanın imkansız hale geldiğine vurgu yaptı.

2011'den bu yana devam eden Suriye iç savaşının dünyanın en büyük "yerinden edilme krizine" neden olduğunu aktaran Mahecic, "Bölgedeki komşu ülkelerde 5,5 milyon Suriyeli, mülteci olarak yaşıyor. Ülke içinde de 6 milyondan fazla Suriyeli yerinden edildi." diye konuştu.

17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bine ulaştı.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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