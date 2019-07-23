BM'den İdlib'deki saldırılara tepki
42 dakika önce
Birleşmiş Milletler Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, İdlib'de sivilleri hedef alan saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Suriye
Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, İdlib
'de sivilleri hedef alan saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:57
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