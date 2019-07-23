Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'deki saldırılara tepki
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BM'den İdlib'deki saldırılara tepki

42 dakika önce

Birleşmiş Milletler Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, İdlib'de sivilleri hedef alan saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

BM'den İdlib'deki saldırılara tepki, System.String[]
Birleşmiş Milletler Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, İdlib'de sivilleri hedef alan saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:57 
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