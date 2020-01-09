BM'den İdlib'e 106 TIR'lık insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e 106 TIR'lık insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 106 TIR'lık insani yardım

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına, sivillere dağıtılmak üzere 106 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e 106 TIR'lık insani yardım, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına, sivillere dağıtılmak üzere 106 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin İdlib ve kırsalına gönderdiği yardım malzemeleri yüklü TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde, konvoyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. BM'nin Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar ile Cilvegözü'ndeki işlemlerin ardından kente doğru hareket edildi. TIR'lardaki insani yardım malzemeleri, İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.


Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:26 Kaynak: DHA
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