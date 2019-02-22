Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e 17 Tır İnsani Yardım

BM'den İdlib'e 17 Tır İnsani Yardım

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 17 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e 17 Tır İnsani Yardım, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 17 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan lojistik merkezinden yüklenen TIR'lar Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerini tamamladı. İdlib'e hareket eden BM'nin yardım TIR'larında bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında yaşayan halka dağıtılacağı belirtildi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:02 Kaynak: DHA

Suriye, Birleşmiş Milletler, İdlib, Güncel
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