Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e 17 Tır Yardım Malzemesi

BM'den İdlib'e 17 Tır Yardım Malzemesi

30 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 17 TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi.

BM'den İdlib'e 17 Tır Yardım Malzemesi, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 17 TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 17 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek, işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:52 Kaynak: DHA

Suriye, Birleşmiş Milletler, İdlib, Güncel
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