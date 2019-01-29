BM'den İdlib'e 18 Tır'lık Yardım
1 saat önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine, 18 TIR'dan oluşan yardım malzemesi gönderildi.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM
) tarafından Suriye
'nin İdlib
kentine, 18 TIR'dan oluşan yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yükleme yapılan TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde, Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar, İdlib kentine götürülmek üzere yola çıkarıldı. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:47 Kaynak: DHA
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