Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e 18 Tır'lık Yardım

BM'den İdlib'e 18 Tır'lık Yardım

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine, 18 TIR'dan oluşan yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e 18 Tır'lık Yardım, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine, 18 TIR'dan oluşan yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin  Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yükleme yapılan TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde, Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar, İdlib kentine götürülmek üzere yola çıkarıldı. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:47 Kaynak: DHA

Suriye, İdlib, Birleşmiş Milletler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudiler, BM Özel Raportörünü Kaşıkçı'nın Öldürüldüğü Konsolosluğa Sokmadı Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu

Son Dakika! Erdoğan: Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 2,5'a İndiriyoruz Erdoğan, İsim Vermeden CHP'nin İzmir Adayı Hakkında İlk Kez Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:28:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e 18 Tır'lık Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]