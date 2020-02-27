BM'den İdlib'e 20 TIR insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e 20 TIR insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 20 TIR insani yardım

7 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 20 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e 20 TIR insani yardım, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 20 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na  geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından İdlib'e hareket eden BM yardım konvoyunda bulunan insani yardım malzemeleri, bölgedeki sivillere dağıtılacak.


Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:37 Kaynak: DHA
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