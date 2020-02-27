BM'den İdlib'e 20 TIR'lık insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 20 TIR'lık insani yardım
6 saat önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 20 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:48 Kaynak: DHA
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 20 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından İdlib'e doğru yola çıkarılan BM yardım konvoyundaki insani yardım malzemeleri, bölgedeki sivillere dağıtılacak.
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