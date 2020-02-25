BM'den İdlib'e 21 TIR insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e 21 TIR insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 21 TIR insani yardım

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e 21 TIR insani yardım, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından konvoy İdlib'e hareket etti. Yardım malzemeleri, İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılacak.


Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:09 Kaynak: DHA
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