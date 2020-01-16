BM'den İdlib'e 21 TIR'lık insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e 21 TIR'lık insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 21 TIR'lık insani yardım

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere, 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e 21 TIR'lık insani yardım, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere, 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib ve kırsalına gönderilen yardım malzemesi yüklü 21 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde, konvoy halinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. BM'nin Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar ile Cilvegözü'ndeki işlemlerin ardından kente doğru gidildi. TIR'lardaki insani yardım malzemeleri, kent ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.


Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:19 Kaynak: DHA
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