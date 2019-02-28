BM'den İdlib'e 23 Tır İnsani Yardım
1 saat önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 23 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM
) tarafından Suriye
'nin İdlib
kentine 23 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi. Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki BM'ye ait lojistik depolarından yüklenen TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde konvoy halinde Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından da İdlib kentine hareket etti.
BM'nin insani yardım malzemelerinin bölgede bulunan sivil halka dağıtılacağı belirtildi.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:48 Kaynak: DHA
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