Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e 23 Tır İnsani Yardım

BM'den İdlib'e 23 Tır İnsani Yardım

13 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 23 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e 23 Tır İnsani Yardım, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 23 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki BM'ye ait lojistik depolarından yüklenen TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde konvoy halinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından da İdlib kentine hareket etti.

BM'nin insani yardım malzemelerinin bölgede bulunan sivil halka dağıtılacağı belirtildi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:16 Kaynak: DHA

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