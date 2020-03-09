BM'den İdlib'e 23 TIR insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 23 TIR insani yardım
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere 23 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:12 Kaynak: DHA
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere 23 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 23 TIR'lık yardım konvoyu BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR'lar kente hareket etti. Konvoyda bulunan insani yardım malzemeleri bölgedeki sivillere dağıtılacak.
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