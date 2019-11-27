BM'den İdlib'e 24 tırlık insani yardım
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:56 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 24 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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