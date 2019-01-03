Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e 26 Tır İnsani Yardım

BM'den İdlib'e 26 Tır İnsani Yardım

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere 26 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e 26 Tır İnsani Yardım, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere 26 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen 26 TIR, BM ve Jandarma ekipleri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Araçlar buradaki işlemlerin ardında İdlib'e hareket etti. BM TIR'larında bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı öğrenildi. - Reyhanlıhatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:12 Kaynak: DHA

Suriye, İdlib, Birleşmiş Milletler, Güncel
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