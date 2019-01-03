BM'den İdlib'e 26 Tır İnsani Yardım
1 saat önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere 26 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM
) tarafından Suriye
'nin İdlib
kenti ve kırsalındaki sivillere 26 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen 26 TIR, BM ve Jandarma
ekipleri eşliğinde Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na geldi. Araçlar buradaki işlemlerin ardında İdlib'e hareket etti. BM TIR'larında bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı öğrenildi. - Reyhanlıhatay
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:12 Kaynak: DHA
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