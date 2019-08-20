BM'den İdlib'e 30 TIR insani yardım
20 dakika önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib kentine içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 30 TIR gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:27 Kaynak: DHA
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye
'nin Türkiye
sınırına yakın olan İdlib
kentine içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 30 TIR gönderildi.
BM'nin Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen TIR'lar Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri eşliğinde BM görevlileri tarafından Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından insani yardım yüklü 30 TIR, İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.
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