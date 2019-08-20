BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 30 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:52 Kaynak: AA
(BM) tarafından Suriye
'nin İdlib
kentine 30 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Cilvegözü
Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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