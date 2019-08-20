Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım
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BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 30 tır insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 30 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:52 Kaynak: AA
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