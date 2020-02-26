BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 30 tır insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 30 tır insani yardım gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 30 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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