Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e 33 Tır İnsani Yardım

BM'den İdlib'e 33 Tır İnsani Yardım

2 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 33 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e 33 Tır İnsani Yardım, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 33 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen 33 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde getirildiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yapılan işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. BM'nin TIR'larında bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında bulunan halka dağıtılacağı belirtildi. 

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:53 Kaynak: DHA

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