BM'den İdlib'e 33 Tır İnsani Yardım
2 saat önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 33 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM
) tarafından Suriye
'nin İdlib
kenti ve kırsalına 33 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Reyhanlı
ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen 33 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde getirildiği Cilvegözü
Gümrük Kapısı'nda yapılan işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. BM'nin TIR'larında bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında bulunan halka dağıtılacağı belirtildi.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:53 Kaynak: DHA
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