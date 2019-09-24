Bm'den idlib'e 33 tır insani yardım
2 saat önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına, 33 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:19 Kaynak: DHA
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye
'nin İdlib
kenti ve kırsalına, 33 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi. Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Birleşmiş Milletler
'e ait lojistik depolarından TIR'lara yüklenen insani yardım malzemeleri, jandarma ve BM görevlilerinin konvoyuyla Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından insani yardım yüklü TIR'lar, İdlib ve kırsalına hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.
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