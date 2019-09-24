Son Dakika Haberleri: Bm'den idlib'e 33 tır insani yardım
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Bm'den idlib'e 33 tır insani yardım

2 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına, 33 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Bm'den idlib'e 33 tır insani yardım, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına, 33 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler'e ait lojistik depolarından TIR'lara yüklenen insani yardım malzemeleri, jandarma ve BM görevlilerinin konvoyuyla Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından insani yardım yüklü TIR'lar, İdlib ve kırsalına hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:19 Kaynak: DHA
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