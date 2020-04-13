BM'den İdlib'e 34 tır insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 34 tır insani yardım
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 34 tırla insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 34 tırla insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:30 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapıyor Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu