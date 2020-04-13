BM'den İdlib'e 34 tır insani yardım - Son Dakika

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye 'nin İdlib kentine 34 tırla insani yardım gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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