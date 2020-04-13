BM'den İdlib'e 34 tır insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 34 tır insani yardım
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 34 tırla insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 34 tırla insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:02 Kaynak: AA
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