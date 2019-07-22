BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım
31 dakika önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 35 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:14 Kaynak: DHA
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye
'nin İdlib
kentine 35 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım TIR'ları, Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki lojistik depolarından gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR'ları, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere Cilvegözü
Sınıf Kapısı'ndan kente hareket etti.
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