Son Dakika Haberleri: Bm'den idlib'e 35 tır insani yardım
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Bm'den idlib'e 35 tır insani yardım

54 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine ve kırsalına, 35 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Bm'den idlib'e 35 tır insani yardım, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine ve kırsalına, 35 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler'e ait lojistik depolarından yüklenen 35 TIR, jandarma ve BM çalışanları tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Cilvegözü'nde yapılan işlemlerin ardından insani yardım yüklü TIR'lar konvoy halinde, İdlib kenti ve kırsalına hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:55 Kaynak: DHA
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