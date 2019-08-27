Bm'den idlib'e 35 tır insani yardım
54 dakika önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine ve kırsalına, 35 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:55 Kaynak: DHA
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye
'nin İdlib
kentine ve kırsalına, 35 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi. Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Birleşmiş Milletler
'e ait lojistik depolarından yüklenen 35 TIR, jandarma ve BM çalışanları tarafından Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na getirildi. Cilvegözü'nde yapılan işlemlerin ardından insani yardım yüklü TIR'lar konvoy halinde, İdlib kenti ve kırsalına hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.
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