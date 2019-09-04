Bm'den idlib'e 36 tır insani yardım
3 saat önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 36 TIR insani yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:53 Kaynak: DHA
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye
'nin İdlib
kenti ve kırsalına 36 TIR insani yardım gönderildi.
BM'nin Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen insani yardım TIR'ları, BM ve jandarma ekiplerinin konvoyu eşliğinde geldiği Cilvegözü
Gümrük Kapısı'ndan geçerek İdlib kenti ve kırsalına hareket etti. TIR'lardaki yardımların İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacağı belirtildi.
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