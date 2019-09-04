Son Dakika Haberleri: Bm'den idlib'e 36 tır insani yardım
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Bm'den idlib'e 36 tır insani yardım

3 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 36 TIR insani yardım gönderildi.

Bm'den idlib'e 36 tır insani yardım, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 36 TIR insani yardım gönderildi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen insani yardım TIR'ları, BM ve jandarma ekiplerinin konvoyu eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek İdlib kenti ve kırsalına hareket etti. TIR'lardaki yardımların İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacağı belirtildi.


Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:53 Kaynak: DHA
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