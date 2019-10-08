Son Dakika Haberleri: Bm'den idlib'e 36 tır insani yardım
Son Dakika Güncel Bm'den idlib'e 36 tır insani yardım

Bm'den idlib'e 36 tır insani yardım

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib ve kırsalına 36 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Bm'den idlib'e 36 tır insani yardım, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib ve kırsalına 36 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından insani yardım malzemesi yüklenen 36 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar İdlib ve kırsalına hareket etti. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri, buradaki sivillere dağıtılacak.


Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:37 Kaynak: DHA
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