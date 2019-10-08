Bm'den idlib'e 36 tır insani yardım
1 saat önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib ve kırsalına 36 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:37 Kaynak: DHA
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye
'nin İdlib
ve kırsalına 36 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi. Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki lojistik depolarından insani yardım malzemesi yüklenen 36 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar İdlib ve kırsalına hareket etti. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri, buradaki sivillere dağıtılacak.
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