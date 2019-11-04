BM'den İdlib'e 39 tır insani yardım gönderildi
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine yönelik yardımlar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:52 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine yönelik yardımlar sürüyor.
Bu kapsamda BM'nin yardımlarını taşıyan 39 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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