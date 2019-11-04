Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e 39 tır insani yardım gönderildi
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e 39 tır insani yardım gönderildi

BM'den İdlib'e 39 tır insani yardım gönderildi

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine yönelik yardımlar sürüyor.

BM'den İdlib'e 39 tır insani yardım gönderildi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine yönelik yardımlar sürüyor.

Bu kapsamda BM'nin yardımlarını taşıyan 39 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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