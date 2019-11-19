BM'den İdlib'e 40 tır insani yardım
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 40 tır insani yardım gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:26 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 40 tır insani yardım gönderdi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 40 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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