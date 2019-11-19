Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e 40 tır insani yardım
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BM'den İdlib'e 40 tır insani yardım

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 40 tır insani yardım gönderdi.

BM'den İdlib'e 40 tır insani yardım, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 40 tır insani yardım gönderdi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 40 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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