Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e 40 TIR insani yardım
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e 40 TIR insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 40 TIR insani yardım

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 40 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM'den İdlib'e 40 TIR insani yardım, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 40 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım TIR'ları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklendi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR'ları, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek İdlib'e hareket etti. Yardımlar, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacak.


Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadına şiddet konusu hakkında konuşan Ece Erken, gözyaşlarına boğuldu
Rusya'dan terör örgütü YPG'ye tehdit gibi uyarı: İyi sonuçlanmaz Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: 4 ölü, 20 yaralı MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:23:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e 40 TIR insani yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]