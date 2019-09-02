Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e 40 yardım tırı
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BM'den İdlib'e 40 yardım tırı

7 saat önce

- BM'den İdlib'e 40 yardım tırıHATAY - Birleşmiş Milletler'in 40 yardım tırı Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye'ye gönderildi.

- BM'den İdlib'e 40 yardım tırı

HATAY - Birleşmiş Milletler'in 40 yardım tırı Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye'ye gönderildi.

BM'nin 40 yardım tırı Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi. Konvoy, buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçti. Yardım tırlarında insani ihtiyaç malzemesi olduğu açıklandı.

Tırlardaki temel yaşam malzemelerinin, son günlerde rejim tarafından saldırı altında olan İdlib ve civar köylerine ulaştırılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Cilvegözü, Suriye, İdlib, Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:22 Kaynak: İHA
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