BM'den İdlib'e 41 TIR insani yardım
6 saat önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 41 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:13 Kaynak: DHA
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 41 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım TIR'ları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklendi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR'ları, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek kente hareket etti.
Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi Yaşlı adam, cami tuvaletinde ölü bulundu Annelerinin evde yalnız bıraktığı iki kardeş yangında dumandan zehirlenerek öldü