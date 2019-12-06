Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e 41 TIR insani yardım
Son Dakika Güncel BM'den İdlib'e 41 TIR insani yardım - Son Dakika

BM'den İdlib'e 41 TIR insani yardım

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 41 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM'den İdlib'e 41 TIR insani yardım, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 41 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım TIR'ları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklendi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR'ları, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek kente hareket etti.


Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:13 Kaynak: DHA
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